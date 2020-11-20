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20 Kasım 2020 Cuma 11:54 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan gençlere mesaj: Daha az olursa seviniriz

Bakan Koca'dan gençlere mesaj: Daha az olursa seviniriz

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." dedi. 

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