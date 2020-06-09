Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulundan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?"