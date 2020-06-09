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  3. Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
09 Haziran 2020 Salı 18:33 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulundan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?"
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Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
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