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  3. Bakan Koca'dan 'Engelliler Haftası' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Engelliler Haftası' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Engelliler Haftası' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Aşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Engelsiz insan var mı ki 'engelli' diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun."

(AA)


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