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  3. Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:23 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız

Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sağlık  Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, "Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.


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