31 Ekim 2020 Cumartesi 09:17 | Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan depremle ilgili SABİM paylaşımı: Yakınlarınız için alo 184'ü arayın
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremle ilgili 184 SABİM Hattından bilgi alınabileceğini söyledi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184’Ü ARAYIN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa