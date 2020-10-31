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  • Bakan Koca'dan depremle ilgili SABİM paylaşımı: Yakınlarınız için alo 184'ü arayın
31 Ekim 2020 Cumartesi 09:17 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan depremle ilgili SABİM paylaşımı: Yakınlarınız için alo 184'ü arayın

Bakan Koca'dan depremle ilgili SABİM paylaşımı: Yakınlarınız için alo 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremle ilgili 184 SABİM Hattından bilgi alınabileceğini söyledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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