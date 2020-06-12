Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8311
  • 7,7343
  • 381.343
  • 109321
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Koca'dan, çocuklara teşekkür mesajı
12 Haziran 2020 Cuma 12:35 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan, çocuklara teşekkür mesajı

Bakan Koca'dan, çocuklara teşekkür mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecinde evde kalan ve dışarıya çıktıklarında maskelerini takan çocuklara teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadesini kullandı.

Bakan açıkladı! 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek
Gıdada büyük hile! 69 firma 136 üründe sahtecilik yaptı
Kansere umut oldu... Türk bilim insanları geliştirdi!
Trafiği durdurarak araçtan indiler... Akılalmaz görüntü!
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Zifte yapışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Zifte yapışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlay�

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Sur

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Survivor'dan sonra ne yapacaklar?

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı