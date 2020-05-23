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  3. Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:24 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı

Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde dün ilk bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde ilk bebeğin dünyaya geldiğine ilişkin bir video paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, bebeğe ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz."

Videoda, 3 bin 640 gram doğan Defne Sakura bebeğin 22 Mayıs'ta normal doğumla dünyaya geldiği belirtildi.

Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı

Videoda görüşlerine yer verilen anne Tuğba Sönmez de çok mutlu olduğunu ifade etti. Sönmez, şu şekilde konuştu:

"İnşallah vatana millete hayırlı olur. Çok memnunuz çok çok güzel tertemiz bir hastane olmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun."

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