Bakan Koca'dan, 81 il sağlık müdürüyle toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir."