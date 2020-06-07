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  3. Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne 'kalabalık' uyarısı: Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?
07 Haziran 2020 Pazar 20:40 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne 'kalabalık' uyarısı: Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?

Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne 'kalabalık' uyarısı: Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"

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