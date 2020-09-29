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29 Eylül 2020 Salı 16:31 | Son Güncelleme:

Bakan Koca uyardı: 'HES' uygulamasını hemen indirin

Bakan Koca uyardı: 'HES' uygulamasını hemen indirin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES’te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" 
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