Bakan Koca Taksim'deki görüntüyle uyardı: Sağlam giren hasta çıkar

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

"BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR"

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi" notunu düştü.

Koca "Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim" çağrısında bulundu.