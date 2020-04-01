Bakan Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 277'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alındı.

Bilim Kurulu üyelerinin toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasında bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

"Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır"



“İzolasyon mücadelenin şahıs bazından ülke bazına gerekli olan mücadele şartıdır”



TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.



"Türkiye’de son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277’ye çıktı."



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