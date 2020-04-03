Bakan Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de can kaybı 425'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi ve yeni önlemler görüşüldü.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde daha sıkı tedbirler alınması için kararlar aldı. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak



Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, toplamda 425 kişi oldu.



25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.



50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.



Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.



İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601 vaka var.

Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.



Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşürülmedi.