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  3. Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e hasta sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e hasta sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e hasta sayısı 3629'a yükseldi

Son Dakika Haberleri.. Bakan Koca: Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

Bakan Koca: Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

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