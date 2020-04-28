Bakan Koca: Rusya'da tıp öğrencisi olan Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik

Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.