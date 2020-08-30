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  3. Bakan Koca paylaştı... 30 Ağustos günlük koronavirüs tablosu
30 Ağustos 2020 Pazar 19:08 | Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı... 30 Ağustos günlük koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı... 30 Ağustos günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Bakan Koca: "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu

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