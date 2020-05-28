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28 Mayıs 2020 Perşembe 20:27 | Son Güncelleme:

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu. Son 24 saatte 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 124 bin 369 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1182 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 160 bin 979 ve can kaybının 4 bin 461 olduğunu, 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 124 bin 369'a ulaştığını bildirdi.

AA'nın aktardığı haberde, Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 30 hasta vefat etti, 1576 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, vaka sayısı 160 bin 979, vefat sayısı 4 bin 461 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 339, iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu.

"YENİ VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, şu paylaşımda bulundu:

"Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım."
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