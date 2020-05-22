Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8174
  • 7,4264
  • 380.532
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
22 Mayıs 2020 Cuma 19:54 | Son Güncelleme:

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 154 bin 500, can kaybı 4 bin 276 oldu. Son 24 saatte 1121 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 116 bin 111 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı.

AA'nın aktardığı haberde, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

"ARTAN TEST SAYISINA RAĞMEN YENİ VAKA SAYISI 1000'İN ALTINDA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal mesafe."
>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, camide müzik yayını provokasyonuna tepki gösterdi
Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı
Reklam
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi
Özdil'in kaçak villasıyla ilgili önemli gelişme... Mahkemeden çifte karar!
MSB, Terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yaptı

MSB, Terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yaptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bugün ne pişirsem? Bugünün menüsü: Çökertme kebabı ve trileçe

Sadece 2 yemek kaşığı şifa için yetiyor!