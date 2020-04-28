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  3. Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. 

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 38 bin 809 oldu."

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