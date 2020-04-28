Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 38 bin 809 oldu."