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  3. Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 131, vefat sayısı 95 oldu, toplam vefat sayısı 2 bin 900."

Sağlık Bakanı Koca: "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık."

Sağlık Bakanı Koca: "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti."

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım."

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