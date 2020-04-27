Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 131, vefat sayısı 95 oldu, toplam vefat sayısı 2 bin 900."

Sağlık Bakanı Koca: "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık."

Sağlık Bakanı Koca: "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti."

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım."