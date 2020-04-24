Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor."

Bakan Koca: "Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."