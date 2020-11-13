Bakan Koca: "Koronavirüs aşı çalışmalarında ilerleme var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşı çalışmalarında ilerleme olduğunu kaydetti. Bakan Koca, alınan önlemlere uyulması konusunda vatandaşları uyararak şu sözleri kullandı.

"Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun..."