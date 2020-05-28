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  3. Bakan Koca John Hopkins Üniversitesi verilerini açıkladı
28 Mayıs 2020 Perşembe 13:51 | Son Güncelleme:

Bakan Koca John Hopkins Üniversitesi verilerini açıkladı

Bakan Koca John Hopkins Üniversitesi verilerini açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca, "Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.

-ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA

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