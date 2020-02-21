Bakan Koca: İran'la koronavirüs tedbirlerinin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasının satır başları şöyle;

İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim. İran'da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif vaka ve 5 ölüm var.

İranlı Bakan vakaların Kum'da olduğunu, sınır bölgesinde olmadığını söyledi. İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Virüsün görüldüğü Kum kentinden gelen yolculardan sağlık raporu isteyeceğiz.

Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor