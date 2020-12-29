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  • Bakan Koca duyurmuştu... Yarından itibaren zorunlu olacak!
29 Aralık 2020 Salı 10:03 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurmuştu... Yarından itibaren zorunlu olacak!

Bakan Koca duyurmuştu... Yarından itibaren zorunlu olacak!
AA

Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulaması yarından itibaren başlıyor. Uygulama, gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.

Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulaması yarından itibaren başlıyor. Uygulama, gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.

AA'da yer alan haberde "PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması yarın başlayacak. Uygulama, gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.

Pasaport kontrolü sırasında test sonuçları istenecek

Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapılan Edirne'deki sınır kapılarında da yarın başlayacak uygulamada, kara yoluyla sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlere pasaport kontrolü sırasında son 72 saatte yaptırdıkları PCR test sonuçları sorulacak.

Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri (ev, otel) adreste karantina altına alınacak.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

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