Bakan Koca duyurdu... Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00’te açılıyor. Yeşilköy’deki hastanemiz İstanbul’u salgına, her türlü deprem ve afete karşı hazır hale getirecek. Salgında diğer hastanelerimizin normalleşme sürecini hızlandıracak. pic.twitter.com/s9VDPGtvrI