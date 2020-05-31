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  3. Bakan Koca duyurdu... Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılıyor
31 Mayıs 2020 Pazar 00:21 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu... Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılıyor

Bakan Koca duyurdu... Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.


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