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  3. Bakan Koca duyurdu! Perşembe günü açılıyor

Bakan Koca duyurdu! Perşembe günü açılıyor

Bakan Koca duyurdu! Perşembe günü açılıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.


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