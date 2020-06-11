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  3. Bakan Koca duyurdu... Koronavirüste son durum
11 Haziran 2020 Perşembe 20:26 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu... Koronavirüste son durum

Bakan Koca duyurdu... Koronavirüste son durum

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı.

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