31 Mayıs 2020 Pazar 00:09 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş adıyla hizmete hazır hale getirilen Hadımköy Askeri Hastanesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.
Bakan Koca duyurdu... Hadımköy Askeri Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restore edilerek hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu. Bakan Koca, aynı zamanda söz konusu hastanenin Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını da ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş adıyla hizmete hazır hale getirilen Hadımköy Askeri Hastanesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu.
II. Abdülhamid’in yaptırdığı Hadımköy Askeri Hastanesi restore edilerek hizmete hazır hale getirildi. DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ adıyla, yarın saat 16.00’da, Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle açılıyor. Salgında diğer hastanelerimizin normalleşme süreci hızlanacak. pic.twitter.com/PPc2xj4zVJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020