Bakan Koca duyurdu: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.

Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek."