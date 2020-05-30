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  3. Bakan Koca duyurdu! '65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün'
30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:20 | Son Güncelleme:

Bakan Koca duyurdu! '65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün'

Bakan Koca duyurdu! '65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yarın 65 yaş üstü vatandaşlarımız için planlanan sokağa çıkma izini duyurdu.

Bakan Koca: "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." dedi.


Bakan Koca duyurdu! 'Yarın büyük gün'
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