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  • Bakan Koca DSÖ'nün Türkiye Kovid-19 raporunu değerlendirdi! "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek"
06 Ekim 2020 Salı 10:30 | Son Güncelleme:

Bakan Koca DSÖ'nün Türkiye Kovid-19 raporunu değerlendirdi! "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek"

Bakan Koca DSÖ'nün Türkiye Kovid-19 raporunu değerlendirdi! "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek"

DSÖ, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi konusunda Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan raporunu değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı: DSÖ, Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı

Bakan Koca, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarının ele alındığını belirterek, "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek" dedi.

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