Bakan Koca DSÖ'nün Türkiye Kovid-19 raporunu değerlendirdi! "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek"

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan raporunu değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı: DSÖ, Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı

Bakan Koca, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarının ele alındığını belirterek, "Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek" dedi.