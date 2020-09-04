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  3. Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Diyarbakır'da durum kontrol altında
04 Eylül 2020 Cuma 11:03 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Diyarbakır'da durum kontrol altında

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Diyarbakır'da durum kontrol altında

Diyarbakır'da koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakanın yüzde 49'a düştüğünü belirtti.

Diyarbakır'da koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte 2 hafta öncesine göre durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Unutulan tedbirlerin hepimize acılar yaşattığını belirten Bakan Koca şunları söyledi:

"Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." 

Bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için burada olduklarını belirten Bakan Koca, "Az sonra il sağlık müdürümüzün, saha koordinatörümüzün, başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınacak yeni tedbirleri de istişare edeceğiz" dedi

"6 İLİMİZDEKİ GÜNCEL DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Öğleden sonra ise Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürlerimizin yine saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantımızı yapmış olacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. İstişarelerimiz bittikten sonra aldığımız kararları açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

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