Bakan Koca: Can kaybımız 59'a, hasta sayımız 2433'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınına dair gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca, can kaynının 59'a, hasta sayısının ise 2433'e yükseldiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."