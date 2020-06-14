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  3. Bakan Koca: Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır
14 Haziran 2020 Pazar 14:17 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır

Bakan Koca: Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 'Dostça olan tokalaşmamaktır' ifadesinin yer aldığı resmi paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır" ifadesine yer verdi.

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