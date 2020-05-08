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  3. Bakan Koca bu kareyi paylaştı ve uyardı: Aceleci olmayalım

Bakan Koca bu kareyi paylaştı ve uyardı: Aceleci olmayalım

Bakan Koca bu kareyi paylaştı ve uyardı: Aceleci olmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Eminönü'ndeki trafik sıkışıklığının görüntüsünü paylaşarak eleştiri ve uyarılarda bulundu.

Paylaştığı görüntünün salgın öncesi hareketliliği hatırlattığını belirten Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar.

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