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  3. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı... Salgında son durum
10 Haziran 2020 Çarşamba 19:00 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı... Salgında son durum

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı... Salgında son durum

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca'nın konuşmasında satırbaşları:

"65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü."

"65 yaşta kısıtın neredeyse tümden kalkmış olması dezavantajın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor."

"Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız."

"Aktif mücadelede iki silahımız var. Birincisi maskedir, ikincisi bir buçuk metre mesafedir."

"Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür."

"Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz."

"Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71."

"Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik."

"(Yurt dışı uçuşların açılacağı ülkeler) Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz."

"(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. "

"Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu."

"(Antikor testi) Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısında koronavirüse dair son verileri paylaştı.

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