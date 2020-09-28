Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Şiraliyev'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Azerbaycan Sağlık Bakanı Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.