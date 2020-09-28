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28 Eylül 2020 Pazartesi 21:08 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Şiraliyev'le görüştü

Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Şiraliyev'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına hain saldırısı üzerine çıkan çatışmalar sonucunda Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Azerbaycan Sağlık Bakanı Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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