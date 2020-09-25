25 Eylül 2020 Cuma 11:36 | Son Güncelleme:
Bakan Koca açıkladı: Vaka artış hızı kontrol altında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil. Vaka artış hızı kontrol altında." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı."