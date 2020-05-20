Bakan Koca açıkladı! Seyahatlerde yeni dönem

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Halen kontrollü bir şekilde süren mottonun adı şuydu 'Hayat Eve Sığar'. Bugün geride bıraktığımız 9 haftanın mücadelesinin tedbirlerin sonucunu alıyoruz. Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Çilesiz tedbir olmaz. Yeni vaka sayımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Umutsuz tek gün yaşamadık.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKILMAMALIDIR

Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilmiyor. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bu hayatta virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz. Sokağa maskesiz çıkılmamalıdır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz

BAYRAM GÜNLERİNDE TEDBİRLERE UYALIM

Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Özgürlüğümüzü hareket serbestiyetimizi tedbirler garanti altına alacak. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.

Alışveriş ve seyahatta kendinizi güvenlik çemberine alın. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMDA KOD UYGULAMASI!

HES uygulaması ile seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat eve sığar uygulaması ile kod alınacak

SAĞLIK TURİZMİ

31 ülke için sağlık turizmi başlatıldı. Gerektiğinde talebe göre uçuşlar gerçekleştirilebilir. Özellikle geleceklerin Türkiye'ye gelişlerinden önce ve sonra testler yapmasını istiyoruz.

Acil Durum Hastanesi diye adını koyduğumuz hastanemizi sağlık turizmi için kullanacağız. İstenildiğinde bütün yatakları yoğun bakım yatağı olabilecek. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacını biliyoruz. Her iki bölgede 400'er yataklı hastaneler devreye girince büyük bir rahatlama olacak.

LGS VE YKS

Bu konuyla ilgili bir rehber yayınlanacak. Sınav bütün öğrencilerin maskeyle sıraları oturmasıyla başlayacak. Eğer mesafe sağlanacaksa maske çıkarılabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA MÜJDE

Büyüklerimiz bu dönemde büyük fedakarlık gösterdiler. Bilim Kurulu toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı'mız ile de görüştüm. 65 yaş üstüne bir müjdemiz olacak. Eğer memleketlerine gitmek istiyorlarsa ve sağlık sorunları yoksa 1 aylık tek yönlü bir gidiş yarından itibaren söz konusu olacak.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS AŞISINI NE ZAMAN KULLANACAK?

Türkiye'de de hayvan testlerinin yapıldığı aşı çalışmaları var. Aşı 3-6 ayda yaygın kullanılabilecek bir durum değildir. Bu konuda en çok mesafeyi şu an Çin aldı. 8 aydan önce beklemiyoruz.