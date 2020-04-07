Bakan Koca açıkladı: Ölüm ve vaka artış hızında düşüş

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de can kaybı 725'e yükseldi