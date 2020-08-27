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  3. Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:10 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte Türkiye'nin 27 Ağustos koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. 

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"TEDBİRLERE BİRLİKTE UYARSAK BAŞARILI OLABİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."
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