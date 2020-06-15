Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.