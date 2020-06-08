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  3. Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
08 Haziran 2020 Pazartesi 20:35 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.

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