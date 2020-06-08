08 Haziran 2020 Pazartesi 20:35 | Son Güncelleme:
Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız