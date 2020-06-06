06 Haziran 2020 Cumartesi 21:04 | Son Güncelleme:
Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu. Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız