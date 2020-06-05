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  3. Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
05 Haziran 2020 Cuma 19:23 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "İyileşen hasta sayısında artış var, artış hızlanacak."

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