Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "İyileşen hasta sayısında artış var, artış hızlanacak."