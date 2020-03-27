Bakan Koca: 81 ilin İl Sağlık Müdürleriyle telekonferans üzerinden toplantı yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürece ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerine yer verdi.