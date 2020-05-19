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  3. Bakan Koca: 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz

Bakan Koca: 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz

Bakan Koca: 19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin." dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

19.19’DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.


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