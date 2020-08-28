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  3. Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
28 Ağustos 2020 Cuma 00:21 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık."
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