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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan AA'ya geçmiş olsun dileği

Bakan Kasapoğlu'ndan AA'ya geçmiş olsun dileği

Bakan Kasapoğlu'ndan AA'ya geçmiş olsun dileği

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Kasapoğlu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Kasapoğlu, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

(AA)

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